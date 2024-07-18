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АНАЛІТИКА

Вперше в історії: українська бойова система DELTA пройшла перевірку за стандартами НАТО

Вперше в історії: українська бойова система DELTA пройшла перевірку за стандартами НАТО

 

Українська бойова система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки за стандартами, які використовуються в країнах НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність", - розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Відомо, що діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяці. Загалом, було проаналізовано 162 заходи захисту інформації, що використовуються в системі DELTA.

Наступним кроком буде введення DELTA в експлуатацію силами оборони. Зазначається, що система має отримати широке розповсюдження у бойових підрозділах для забезпечення технологічної переваги над ворогом.

DELTA - це унікальна військова екосистема, розроблена військовими для військових за стандартами НАТО. Вона надає можливість бачити поле бою в режимі реального часу, відображаючи повітряну, наземну та морську ситуацію на цифровій карті. Система дозволяє обмінюватися інформацією всередині підрозділу, бригади та, за потреби, із союзниками.

Розробка системи почалась у 2015 році силами волонтерів "Аеророзвідки". ПЕрший прототип було представлено у 2016 році, а у 2019 на CWIX-2019 підтвердили сумісність проєкту з аналогічними системами країн НАТО.

Під час російського вторгнення в Україну систему активно застосовували під час оборони Києва, знищення крейсера "Москва", звільнення острова Зміїний, Слобожанського контрнаступу та інших операцій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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