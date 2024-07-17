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АНАЛІТИКА

Україна отримає грант 53 млн євро на реалізацію 4-х транспортних проєктів

16:59 17.07.2024 |

Економіка

 

Європейська комісія визначила 134 проєкти у транспортній сфері в рамках програми Connecting Europe Facility (CEF), які отримають грантове фінансування на загальну суму 7 млрд євро. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.

Фінансування отримають кілька проєктів, пов'язаних із розширенням шляхів імпорту та експорту між Україною та ЄС.

Зокрема, проєкти охоплюють:

* покращення дорожньої транспортної інфраструктури у пунктах перетину кордону між Україною, Молдовою та Румунією.
* збільшення пропускної спроможності на залізничному прикордонному переході Угорщина-Україна.
* будівництво нової ділянки дороги у Польщі до кордону з Україною.
* фінансування дослідження та роботи з інтеграції української та європейської залізничних систем.

Більшість фінансування спрямована на підтримку проєктів, які забезпечують досягнення кліматичних цілей ЄС, покращення та модернізацію мережі залізниць, внутрішніх водних шляхів та морських маршрутів ЄС вздовж транс'європейської транспортної мережі (TEN-T). Залізничні проєкти отримають 80% із 7 млрд євро.

У Міністерстві розвитку громад територій та інфраструктури повідомили, що Україна отримає 53 млн євро на реалізацію проєктів і це буде лише 50% від передбачуваних витрат. Решту має забезпечити Україна.

Крім проєктів щодо розширення транспортних можливостей експорту-імпорту України, до грантової програми включено ще два проєкти.

Це створення української річкової інформаційної служби на річці Дунай та її інтеграції з європейськими порталами EuRIS та CEERIS.

Й проєкт "Інтегрована модернізація європейської мережі CNS". Фокус проєкту - відновлення аеронавігаційної галузі України та подальша модернізація інфраструктури зв'язку, навігації, спостереження та аеронавігаційної інформації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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