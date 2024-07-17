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Бельгія та Україна підписали угоду про відновлення на 150 млн євро
11:45 17.07.2024 |
Бельгія та Україна підписали угоду, що запускає співпрацю у сфері відновлення та передбачає інвестиції на суму близько 150 млн євро протягом чотирьох років.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє бельгійське інформагентство Belga.
17 липня прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, український прем'єр Денис Шмигаль та бельгійська міністерка з міжнародної співпраці Каролін Генне під час церемонії, що відбувалася по відеозв'язку, підписали угоду про співпрацю, що передбачає інвестиції у відновлення України обсягом 150 млн євро протягом чотирьох років.
Угода дозволяє Бельгійському агентству зі співпраці Enabel долучатися до відновлення постраждалих регіонів України. Основна діяльність планується у Київській та Чернігівській областях, куди Каролін Генне приїздила у лютому цього року для ознайомлення з ситуацією.
Співпраця передбачає відновлення критичної інфраструктури та облаштування комфортних укриттів у школах.
Перший транш обсягом 20 млн євро спрямують на децентралізовані енергетичні установки у Києві та передмістях перед наступною зимою, з акцентом на лікарні. Бельгія підтримає також встановлення генераторів та сонячних панелей у медичних закладах і школах.
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