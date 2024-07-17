За пів року відкриття ФОПів в Україні зросло на 11%, компаній - на 5,6%

За перше півріччя 2024 року українці відкрили понад 148 тисяч ФОПів, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє YouControl.Market.

Як йдеться в повідомленні, найбільше фізичних осіб зареєструвалося підприємцями у Києві - майже 20,5 тисяч.

Серед обласних центрів найбільше нових фізичних осіб-підприємців зареєстровано у Харкові - 6,3 тисяч, Дніпрі - 5,9 тисяч та Одесі - 5,2 тисяч.

Водночас, як зазначають в повідомленні, у червні 2024 року, приріст реєстрації ФОПів у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року склав -30%. У всіх регіонах України приріст реєстрацій був від'ємним.

Жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: 59,8% нових ФОП належать жінкам, а 40,2% - зареєстрували чоловіки.

Найбільше ФОПів було зареєстровано в секторах роздрібної торгівлі - понад 40 тисяч, інформаційних технологій - 19,6 тисяч, та інших послуг - 18,8 тисяч.

Освітній сектор став лідером за приростом нових ФОПів: у 2024 році українці відкрили на 45,5% (5,3 тисяч) більше ФОПів у цій сфері, ніж у 2023 році.

Відкриття компаній зросло на 5,6% за перше півріччя 2024 року порівняно з січнем-червнем 2023 року.

Так, в Україні зареєстрували майже 13,2 тисячі нових компаній. Лідерами за кількістю новозареєстрованих компаній стали Київ - 4,7 тисяч, Дніпропетровська - 1,1 тисяч, Львівська - трохи більше однієї тисячі та Київська області - 894 компанії.

Херсонська область стала лідером за приростом нових компаній - 35,3%. У Полтавській - 27,3% та Хмельницькій - з 26,6%.