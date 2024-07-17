Україна направила запит до Єврокомісії на €4,1 мільярда в рамках Ukraine Facility

Україна зробила всі необхідні дії для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року, які передбачені Планом України в межах програми Ukraine Facility Євросоюзу, та направила відповідний запит на €4,1 млрд до Єврокомісії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Україна своєчасно і в повному обсязі виконує індикатори, заплановані в рамках Ukraine Facility. Це відкриває для нас фінансування, передбачене програмою. Окрім цього, ми також підписали усі додаткові угоди з ЄС, які дозволяють отримати відповідні кошти відповідно до узгодженого графіка. Сподіваємося на позитивну оцінку виконання індикаторів з боку ЄС», - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Протягом другого кварталу 2024 року Україна виконала 9 індикаторів, що передбачені Планом для Ukraine Facility. Зокрема, схвалено план цифровізації Державної митної служби, Бюджетної декларації на 2025-2027 років, План заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями; призначено нового керівника НАЗК; набув чинності закон про корпоративне управління для державних компаній; переглянуто нормативно-правову базу про Бюро економічної безпеки; розроблено та затверджено Інтегрований національний план з енергетики та клімату; прийнято Стратегію термомодернізації будівель на період до 2050 року та План заходів з її реалізації; набрав чинності стратегічний документ з протимінної діяльності на період до 2033 року.

Протягом липня Європейська комісія має опрацювати та підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу 2024 року. Після цього протягом наступних двох місяців країни-члени ЄС мають затвердити рішення щодо надання відповідних коштів Україні.

Позитивна оцінка виконання індикаторів Європейським Союзом дозволить Україні отримати наступну частину макрофінансової підтримки обсягом €4,11 млрд у вересні цього року.

Відповідно до Плану для Ukraine Facility, протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати €4 млрд у листопаді 2024 року, зокрема €1,5 млрд складе грантове фінансування. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати €16 млрд підтримки, з яких €3 млрд буде грантовою допомогою.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 червня затвердив фінансову угоду між Україною і Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

Нещодавно Україна і Європейський Союз підписали Угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 - 2027 роки у межах Інструменту Ukraine Facility. Наступні транші Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів, визначених у Плані України.