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Товарообіг України за пів року перевищив $52 мільярди

23:17 16.07.2024 |

Економіка

 

Український товарообіг за шість місяців 2024 року становив 52,7 млрд дол. США.

Про це повідомляє Державна митна служба України, передає Укрінформ.

"Протягом січня-червня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $33,2 млрд, а експортували - на $19,5 млрд", - йдеться у повідомленні.

При цьому оподаткований імпорт склав $28,1 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-червні 2024 року склало 0,5 дол/кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $6,4 млрд, Польща - $3,7 млрд і Німеччина - $2,6 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $2 млрд, Іспанії - на $1,6 млрд, Китаю - на $1,6 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $11,4 млрд, продукція хімічної промисловості - $5,9 млрд, паливно-енергетичні - $4,3 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $12,4 млрд, метали та вироби з них - $2,1 млрд, мінеральні продукти - $1,8 млрд.

Товарообіг України за пів року перевищив $52 мільярди

 

За 6 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 148,1 млн грн.

Як повідомлялося, товарообіг України за 5 місяців 2024 року становив 44,3 млрд дол. США. Протягом січня-травня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $27,5 млрд, а експортували - на $16,8 млрд.
 

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