Вантажообіг українських портів продовжив падати у червні

За шість місяців 2024 року порти України перевантажили 53 млн тонн вантажів.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що вантажообіг українських портів скоротився до 7 млн тонн у червні 2024 року з 8,26 млн тонн у травні і з 9,91 млн тонн у квітні.

Порівняно з червнем 2023 року вантажообіг зріс у 1,5 раза.

За підсумками червня 2024 року лідерами вантажоперевалки стали:

* зернові вантажі: 4,4 млн тонн (у травні 5,3 млн тонн, у червні 2023 року - 3,4 млн тонн).

* руда: 1,2 млн тонн (200 000 тонн у червні 2023 року).

В повідомленні йдеться, що⁠ через порти Дунаю та порти Великої Одеси йде 90% зовнішньої торгівлі.

"Дунайські порти сьогодні експортують 1,5 - 1,3 млн тонн вантажів. Причина - деблокада портів Одеси та сезонний спад обсягів експорту", - уточнив голова АМПУ Юрій Литвин.

Вантажообіг через Український коридор у червні становив 5,6 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн - продукція українських аграріїв.

Всього за шість місяців 2024 року порти України перевантажили 53 млн тонн вантажів (31,2 млн тонн у червні 2023 року), оброблено 6046 суден.