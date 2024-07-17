Фінансові новини
- |
- 17.07.24
- |
- 07:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вантажообіг українських портів продовжив падати у червні
16:22 16.07.2024 |
За шість місяців 2024 року порти України перевантажили 53 млн тонн вантажів.
Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.
Зазначається, що вантажообіг українських портів скоротився до 7 млн тонн у червні 2024 року з 8,26 млн тонн у травні і з 9,91 млн тонн у квітні.
Порівняно з червнем 2023 року вантажообіг зріс у 1,5 раза.
За підсумками червня 2024 року лідерами вантажоперевалки стали:
* зернові вантажі: 4,4 млн тонн (у травні 5,3 млн тонн, у червні 2023 року - 3,4 млн тонн).
* руда: 1,2 млн тонн (200 000 тонн у червні 2023 року).
В повідомленні йдеться, що через порти Дунаю та порти Великої Одеси йде 90% зовнішньої торгівлі.
"Дунайські порти сьогодні експортують 1,5 - 1,3 млн тонн вантажів. Причина - деблокада портів Одеси та сезонний спад обсягів експорту", - уточнив голова АМПУ Юрій Литвин.
Вантажообіг через Український коридор у червні становив 5,6 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн - продукція українських аграріїв.
Всього за шість місяців 2024 року порти України перевантажили 53 млн тонн вантажів (31,2 млн тонн у червні 2023 року), оброблено 6046 суден.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мішель відповів на лист Орбана: не ваша роль представляти ЄС на міжнародній арені, і ми не говоримо про Україну без України
|Шмигаль анонсував будівництво в Україні патронного заводу й виробництво штурмових гвинтівок у співпраці з Чехією
|Рада скасувала переведення годинників на «літній» час. Законопроєкт розглядали понад 3 роки
|Порошенко вніс заставу в 9 млн грн за ексрозвідника Червінського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 16 липня залучив до держбюджету 5 млрд грн
|За пів року відкриття ФОПів в Україні зросло на 11%, компаній - на 5,6%
|Україна направила запит до Єврокомісії на €4,1 мільярда в рамках Ukraine Facility
|Товарообіг України за пів року перевищив $52 мільярди
|Рада прийняла за основу законопроєкт про нульову ставку екоподатку для біопаливних установок
|Запорізький алюмінієвий комбінат виставили на приватизацію за 152 млн грн
Бізнес
|Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%
|Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів
|Apple стала першою компанією, чия капіталізація досягла 3,5 трильйона доларів
|Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план