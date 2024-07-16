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ОПК почав інтеграцію в оборонні структури США та НАТО - Мінстратегпром
11:58 16.07.2024 |
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підбив підсумки поїздки до США, де українська делегація взяла участь у саміті НАТО та провела низку двосторонніх зустрічей з американськими компаніями у сфері ОПК.
Про це міністр написав на своїй сторінці у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Інтеграція нашої оборонки в структуру США і НАТО - процес непростий і повільний сам по собі. Але вже є перші результати, і чіткий маршрут попереду», - зазначив Камишін.
Так, за результатами візиту до США Україна підписала угоду про виробництво боєприпасів натівського стандарту з американською оборонною компанією Northrop Grumman.
У Вашингтоні було відкрито офіс АТ «Українська оборонна промисловість».
Крім того, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками 11 провідних компаній у сфері ОПК.
Відбулися переговори з керівництвом Міністерства оборони США, Державного департаменту, Ради нацбезпеки тощо.
Своєю чергою керівництво Мінстратегпрому відвідало два заводи та провело переговори з понад 10 оборонними компаніями.
Як повідомлялося, під час візиту до Вашингтона на саміт НАТО Президент України обговорив з представниками американських оборонних компаній перспективи спільного виробництва. На зустрічі були присутні представники компаній BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.
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