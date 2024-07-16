Середня пенсія в Україні з початку року зросла на 430 гривень

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2024 року. Загалом в Україні було 10,3 млн пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 431,37 гривень або на 8,0% до 5 816,62 гривень.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 4,3%.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

* На 8% індексовано пенсії для:

* 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах

* 596 тисяч пенсіонерів силових відомств

* 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень.

