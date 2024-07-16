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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна назвав дати перших аукціонів «великої приватизації»

23:03 15.07.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна визначив дати перших онлайн-аукціонів із продажу об'єктів "великої приватизації". Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Аукціон із продажу готелю "Україна" у центрі Києва відбудеться 18 вересня 2024 року. Аукціон з продажу АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - 9 жовтня 2024 року.

Напередодні ФДМ визначив стартову ціну цих об'єктів: готель "Україна" - 1,47 млрд грн, АТ "ОГХК" - майже 3,9 млрд грн.

Онлайн-торги пройдуть в електронній системі Prozorro.Продажі. З огляду на дати проведення аукціонів, потенційні інвестори мають достатньо часу, щоб детально вивчити об'єкти та документацію, зазначають у ФДМ. Потенційні покупці одержують доступ до інформаційного пакета об'єкта приватизації після укладання договору про конфіденційність.

"Україна" - чотиризірковий готель, розташований у центрі Києва, на вул. Інститутській, 4, над Майданом Незалежності. Загальна площа 14-поверхової будівлі - 22 481,5 кв. м. Готель має ресторан на 250 осіб, чотири банкетні зали, шість конференц-залів, салон краси, сауну, масажний кабінет та паркування на 69 автомобілів.

Раніше голова ФДМ Віталій Коваль говорив, що "Україною" та ще одним готелем на Майдані - "Козацьким" - зацікавилися три всесвітньо відомі мережі. Що це за компанії, ФДМ не каже, щоб не зашкодити процесу приватизації.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія - один із найбільших у світі виробників титанової сировини з часткою світового ринку в 4% і входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва. Є лідером із випуску ільменітового, рутилового та цирконового концентратів в Україні та Європі.

Має дві філії: Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (родовище Малишевське, Дніпропетровська область) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (родовище Міжрічне, Житомирська область). Голова Фонду держмайна говорив, що до ОГХК виявляють інтерес сім бізнес-груп.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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