Агенція Міноборони не проти, щоб українському ОПК дозволили експорт зброї

Директорка Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони Марина Безрукова вважає, що українські компанії повинні мати змогу експортувати частину виробленої зброї. Про це вона сказала в інтерв'ю для Армія TV.

Безрукова підтвердила, що багато виробників не отримали держзамовлення через обмежений бюджет.

"Компанії виготовили продукт або мають змогу його виготовити, в них є люди, потужності. І в цьому випадку дуже шкода, що компанії не можуть експортувати. З іншого боку, дуже дивно виглядає експорт з країни, що воює. Але моя особиста думка, це те, що якби ми підтримали певну частку експорту, ми таким чином дали б змогу нашим виробникам заробляти тут, а не переносити виробництво в інші країни всіма правдами й неправдами", - зазначила директорка агенції.

Компанії відкрито говорять про наміри перенести виробництво за кордон, додала вона.

"Так і кажуть напряму: "Ми зробимо так, що наші люди й наші потужності переїдуть. І ми за кордоном будемо почуватися краще, ніж тут". На це не потрібно заплющувати очі. Думаю, якби наші виробники мали змогу хоча б частково експортувати, з певними дозволами, безумовно, це принесло б користь економіці. [...] Думаю, це має бути якась окрема політика на окремі види товарів", - заявила Безрукова.

Україна була досить серйозним експортером зброї, тож і тепер, вважає Безрукова, від цього не варто відмовлятися, "якщо наразі, наприклад, певні види товарів не використовуються у Збройних Силах, а на них є попит".

Стосовно того, що виробники будуть нарощувати штат, користуючись можливістю бронювання працівників від мобілізації, то тут потрібний вдумливий підхід.

"Тобто [треба визначитися], що нам важливіше: чи ризик того, що люди будуть заброньовані й працювати на експорт? Чи ті гроші, які експорт принесе в нашу економіку", - сказала Безрукова.

Марина Безрукова очолила Агенцію оборонних закупівель Міноборони наприкінці січня 2024 року. Раніше вона була директоркою із закупівель українського оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

До кінця 2024 року Агенція оборонних закупівель законтрактувала озброєння на 237 млрд грн. Понад 70% суми укладених угод припадає на контракти з українськими виробниками. Зокрема, майже всі дрони агенція закуповує в приватних компаній, а боєприпаси - в державних.

Довідка

З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних Сил України, розроблена за принципами НАТО. Раніше всі повноваження щодо закупівель були зосереджені в Департаменті ресурсного забезпечення Міноборони.

Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому рівні - Департамент політики закупівель Міноборони, на другому - два держпідприємства, які безпосередньо займаються закупівлями: Агенція закупівель у сфері оборони (ДП "Державний оператор тилу") та Агенція оборонних закупівель.