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АНАЛІТИКА

Кабмін підтримав удосконалення процедури перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності

17:58 15.07.2024 |

Економіка, Україна

 

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який удосконалить процедуру перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності.

Як повідомляє міністерство охорони здоров'я, згідно зі змінами до закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, перевірка обґрунтованості видачі та продовження лікарняних, зокрема, проводитиметься із залученням уповноважених лікарів.

Водночас уточнюється, що відбір таких лікарів проводитиметься згідно з автоматизованою процедурою в електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ).

Медзаклади зможуть оскаржити висновок про необґрунтованість виданих листків непрацездатності не лише в суді, а й у досудовому порядку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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