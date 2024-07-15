Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 5 міс.-2024 зріс у 1,2 рази – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-травні
2024 року зросло в 1,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року -
до $10,716 млрд з $8,882 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат).
За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з
січнем-травнем 2023 року збільшився на 1,7% - до 16,832 млрд дол.,
імпорт - на 8,3% - до 27,548 млрд дол.
Держстат уточнив, що у травні порівняно з квітнем поточного року
сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 1,3% - до $3,442 млрд,
імпорту - на 3,9%, до $6,089 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в травні-2024 було
від’ємним і становило $2,647 млрд, попереднього місяця воно також було
від’ємним - $2,850 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за п'ять місяців 2024 року становив 0,61 (у січні-травні 2023 року – 0,65).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 220 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-травні 2024р.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-травень. 2024 року до січня-травня. 2023, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-травень 2024 року до січня-травня 2023, %
| Усього
| 16832
| 101.7
| 27547.8
| 108.3
| Тварини, продукти тваринного походження
| 647
| 114.4
| 605.5
| 112.7
| Продукти рослинного походження
| 5807.8
| 98.3
| 1083.4
| 104
| - зернові культури
| 4572.5
| 98.7
| 62.2
| 80.5
| Жири тваринного та рослинного походження
| 2676.9
| 109.5
| 107.9
| 115.2
| Готові харчові продукти
| 1659.2
| 127
| 1434.6
| 117.5
| Мінеральні продукти
| 1597.7
| 154.9
| 3559.6
| 67.8
| Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки
| 88.1
| 47.4
| 3447.5
| 66.9
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зоурема:
| 407
| 105.5
| 3491
| 107.8
| Фармацевтична продукція
| 129.1
| 121.1
| 1016.1
| 126.1
| Добрива
| 6.7
| 73.5
| 482.9
| 73.9
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 139.5
| 107
| 1633.4
| 114
| Шкіряна сировина
| 19.6
| 50
| 108.5
| 104.8
| Деревина та вироби з неї
| 579.9
| 86.2
| 97
| 132.3
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 92.9
| 88.2
| 392.7
| 120.1
| Текстильні матеріали та вироби
| 87.8
| 48.6
| 948
| 101.6
| Взуття
| 19.6
| 49.6
| 198.3
| 106
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 132.9
| 108.6
| 291.3
| 119.2
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 5.9
| 78.5
| 28.5
| 66.9
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 1776.4
| 102.2
| 1578.7
| 132.6
| - чорні метали
| 1218.6
| 107
| 603.6
| 123.7
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 620.3
| 49.8
| 5112.8
| 117
| Реактори ядерні, казани, машини
| 309.4
| 71.9
| 2485.3
| 138.2
| Електричні машини
| 310.9
| 38.1
| 2627.4
| 102.1
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 164.4
| 116.3
| 3900.5
| 149.2
| Засоби наземного транспорту, крім залізничних
| 38
| 77.2
| 3313.1
| 139.2
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 34.4
| 95.2
| 653.7
| 140.4
| Різні промтовари
| 320
| 77
| 426.2
| 126.4
| Твори мистецтва
| 1.3
| 270.9
| 1
| 885.3
| Товари, придбані в портах
| 0.2
| 88.3
| 9.8
| 72.5
Дані
наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться) бойові дії.
Дані: Держстат України