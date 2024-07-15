Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 5 міс.-2024 зріс у 1,2 рази – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-травні 2024 року зросло в 1,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $10,716 млрд з $8,882 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно з січнем-травнем 2023 року збільшився на 1,7% - до 16,832 млрд дол., імпорт - на 8,3% - до 27,548 млрд дол.

Держстат уточнив, що у травні порівняно з квітнем поточного року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 1,3% - до $3,442 млрд, імпорту - на 3,9%, до $6,089 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в травні-2024 було від’ємним і становило $2,647 млрд, попереднього місяця воно також було від’ємним - $2,850 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за п'ять місяців 2024 року становив 0,61 (у січні-травні 2023 року – 0,65).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 220 країн світу.



Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-травні 2024р.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-травень. 2024 року до січня-травня. 2023, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-травень 2024 року до січня-травня 2023, % Усього 16832 101.7 27547.8 108.3 Тварини, продукти тваринного походження 647 114.4 605.5 112.7 Продукти рослинного походження 5807.8 98.3 1083.4 104 - зернові культури 4572.5 98.7 62.2 80.5 Жири тваринного та рослинного походження 2676.9 109.5 107.9 115.2 Готові харчові продукти 1659.2 127 1434.6 117.5 Мінеральні продукти 1597.7 154.9 3559.6 67.8 Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки 88.1 47.4 3447.5 66.9 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зоурема: 407 105.5 3491 107.8 Фармацевтична продукція 129.1 121.1 1016.1 126.1 Добрива 6.7 73.5 482.9 73.9 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 139.5 107 1633.4 114 Шкіряна сировина 19.6 50 108.5 104.8 Деревина та вироби з неї 579.9 86.2 97 132.3 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 92.9 88.2 392.7 120.1 Текстильні матеріали та вироби 87.8 48.6 948 101.6 Взуття 19.6 49.6 198.3 106 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 132.9 108.6 291.3 119.2 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 5.9 78.5 28.5 66.9 Недорогоцінні метали та вироби з них 1776.4 102.2 1578.7 132.6 - чорні метали 1218.6 107 603.6 123.7 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 620.3 49.8 5112.8 117 Реактори ядерні, казани, машини 309.4 71.9 2485.3 138.2 Електричні машини 310.9 38.1 2627.4 102.1 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 164.4 116.3 3900.5 149.2 Засоби наземного транспорту, крім залізничних 38 77.2 3313.1 139.2 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 34.4 95.2 653.7 140.4 Різні промтовари 320 77 426.2 126.4 Твори мистецтва 1.3 270.9 1 885.3 Товари, придбані в портах 0.2 88.3 9.8 72.5

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться) бойові дії.

Дані: Держстат України