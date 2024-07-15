Дія.Бізнес запускає безоплатну кібердіагностику для бізнесу

Дія.Бізнес разом з партнерами запускає програму безоплатної кібердіагностики для бізнесу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Проєкт допоможе 500 малим та середнім підприємствам, які працюють з персональними даними та мають цифрову інфраструктуру, - застосунки, сайти або продукти, які зберігають дані в хмарах", - написав Федоров.

Він розповів, що неохідно зайти на портал Дія.Бізнес, щоб подати заявку, та вибрати необхідну послугу:

* перевірити вразливість цифрової інфраструктури своєї компанії - під час перевірки буде симуляція потенційних кібератак;

* зробити тест на безпеку застосунку, виявити потенційні вразливості та отримати рекомендації, як їх усунути;

* оцінити вразливість інформаційного середовища - здійснити комплексний аналіз безпечності цифрової інфраструктури компанії.

Загальний фонд програми від Проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" - $1,5 мільйона.

Федоров нагадав, що лише з початку повномасштабного вторгнення зафіксували понад п'ять тисяч кібератак проти України. Завдяки фахівцям ворогу не вдалося вплинути на обороноздатність держави або позбавити населення життєво важливих послуг. Однак зараз ворог змінює вектори атак і під ударом дедалі частіше опиняється бізнес.