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Фінансовий сектор збільшив сплату податків і зборів до бюджету у 2,7 раза у 2024 році — ДПС
13:35 15.07.2024 |
Компанії зі сфери фінансової та страхової діяльності збільшили сплату податків, зборів та платежів до зведеного бюджету України на 73 млрд грн у січні-червні 2024 року, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Зростання виплат до держбюджету також зафіксовано в секторі "Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів" - на 23,4%, або на 24,7 млрд грн.
Переробна промисловість збільшила відрахування на 18,4%, або на 20 млрд грн; сектор професійної, наукової та технічної діяльності - на 78,2%, або на 18,8 млрд грн.
Найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів - у підприємств гуртової та роздрібної торгівлі - 15,3% від усіх надходжень.
Далі йдуть переробна промисловість - 15,1%; фінансова та страхова діяльність - 13,7%; державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування - 10,9%.
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