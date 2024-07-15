У червні в Україні зареєстрували 139 автобусів - Укравтопром

Протягом першого місяця літа в Україні було зареєстровано 139 автобусів та мікроавтобусів, що на 35% менше, ніж минулого року.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«У червні український автопарк поповнили 139 автобусів (включаючи мікроавтобуси). Це на 35% менше, ніж торік, та на 7% більше за показник попереднього місяця», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 45%, що на 15% менше торішнього показника та водночас на 8% більше порівняно з травнем поточного року.

Лідером реєстрацій серед нових автобусів став Ataman (18 од.), серед вживаного автотранспорту - Mercedes-Benz (22 од.).

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 869 автобусів, що на 29% менше показника за аналогічний період 2023 року. З них нових - 478 од. (-39%), вживаних - 391 од. (-13%).

Як повідомлялося, у червні в Україні було зареєстровано 1198 нових комерційних автомобілів, що на 6% більше показника травня і на 12% - у порівнянні з минулорічним червнем.