Фінансові новини
- |
- 15.07.24
- |
- 16:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У червні в Україні зареєстрували 139 автобусів - Укравтопром
12:54 15.07.2024 |
Протягом першого місяця літа в Україні було зареєстровано 139 автобусів та мікроавтобусів, що на 35% менше, ніж минулого року.
Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.
«У червні український автопарк поповнили 139 автобусів (включаючи мікроавтобуси). Це на 35% менше, ніж торік, та на 7% більше за показник попереднього місяця», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 45%, що на 15% менше торішнього показника та водночас на 8% більше порівняно з травнем поточного року.
Лідером реєстрацій серед нових автобусів став Ataman (18 од.), серед вживаного автотранспорту - Mercedes-Benz (22 од.).
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 869 автобусів, що на 29% менше показника за аналогічний період 2023 року. З них нових - 478 од. (-39%), вживаних - 391 од. (-13%).
Як повідомлялося, у червні в Україні було зареєстровано 1198 нових комерційних автомобілів, що на 6% більше показника травня і на 12% - у порівнянні з минулорічним червнем.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Донори заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів
|У Гаазі почали роботу над створенням комісії для відшкодування збитків, що має сплатити РФ
|Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита – Маніфест 42
|ГА ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ощадбанк оцінив вартість анонсованого Зеленським гігавата генерації у $700 млн
|Нафта почала слабо знижуватися, Brent на рівні $85 за барель
|Спека не матиме критичного ефекту на ранні зернові
|Дія.Бізнес запускає безоплатну кібердіагностику для бізнесу
|Фінансовий сектор збільшив сплату податків і зборів до бюджету у 2,7 раза у 2024 році — ДПС
|В Україні з початку роки видали доступних кредитів на ₴317 мільярдів
|Середньозважена ціна е/е на РДН у першій декаді липня зросла на 23,7%
Бізнес
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони