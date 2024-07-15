Споживчі настрої українців у червні різко погіршилися, – Info Sapiens

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у червні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців знизився на 8 пунктів та становить 64,5 п. Зменшились усі складові індикатора.

У червні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 64,5 п., що на 8 п. нижче за показник травня.

Індекс поточного становища (ІПС) знизився і складає 50,9 п., що на 4,7 п. нижче за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 5,9 п. та становить 47,3 п.;

- індекс доцільності великих покупок (х5) ) зменшився на 3,5 п. та становить 54,5 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні зменшився на 10,2 п. та складає 73,6 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 69,8 п., що на 12,1 п. нижче за рівень цього показника у травні;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 10,3 п. та складає 56 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 8,3 п. порівняно з минулим місяцем та складає 95,1 п.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,7 п. та складає 124,3 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 11,7 п. та складає 188 п. Індекс девальваційних очікувань ріс на 12 п. та складає 167 п.

«У липні 2024 року більшість показників продовжують негативну тенденцію попереднього періоду. Більше того, зниження показує також і індекс поточного становища населення України. Окрім цього, зросли також інфляційні та девальваційні очікування. Відповідно, невизначеність і надалі має суттєвий вплив як на поточну ситуацію серед населення України, так і на складові, які стосуються майбутнього.» - коментують аналітики Info Sapiens.