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АНАЛІТИКА

В Україні за період дії «митного безвізу» оформили 91 тисячу транзитних декларацій

10:35 15.07.2024 |

Економіка

В Україні за період дії «митного безвізу» оформили 91 тисячу транзитних декларацій

 

Державна митна служба України з початку дії положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (New Computerized Transit System, NCTS) оформила 91 тис. транзитних декларацій, із них у квітні - червні 2024 року - 25,5 тис. декларацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає Укрінформ.

"У ІІ кварталі 2024 р. за процедурою спільного транзиту (NCTS) Держмитслужба оформила 25,5 тис. транзитних декларацій, що на 2 тис. більше ніж у попередньому кварталі. Причому більшу їх частину, близько 15 тис., - у новій для бізнесу системі NCTS Фаза 5", - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість оформлених декларацій сягнула 91 тисячі.

Зауважується, що незважаючи на процес переходу бізнесу на NCTS Фаза 5, що відбувся 22 квітня 2024 року, динаміка оформлення декларацій у процедурі спільного транзиту не сповільнилась. ІІ квартал 2024 року став найбільш результативним з початку міжнародного використання «митного безвізу» 1 жовтня 2022 року.

Також упродовж квітня - червня цього року зросла кількість успішно завершених переміщень: розпочатих митними органами України - 20 тис.; розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції - 5,5 тисяч. Кожен із показників перевершив досягнення І кварталу приблизно на 1 тисячу.

Щодо гарантування під час процедури спільного транзиту в ІІ кварталі 2024 року в системі управління гарантіями NCTS Держмитслужба зареєструвала: загальних гарантій - 45 (станом на початок липня 2024 р. чинними є 74 на загальну суму близько 150 млн євро); індивідуальних гарантій - близько 2,5 тис. (станом на початок липня 2024 р. чинними є понад 1,5 тис. на загальну суму понад 170 млн євро).

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня 2022 року в Україні запрацювали положення Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом.

За рік роботи «митного безвізу» було оформлено близько 24 тис. транзитних декларацій.
 

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