Британсько-українська конференція в галузі БпЛА зібрала понад 50 оборонних компаній

Понад 50 оборонних компаній були представлені на Британсько-українській конференції з партнерства в галузі безпілотних літальних апаратів та засобів протидії.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.

"9-11 липня пройшла Британсько-українська конференція щодо партнерства в галузі БпЛА та засобів протидії. Організатором стала ADS Group за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та посольства Великої Британії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захід зібрав представників десяти британських та 46 українських оборонних компаній. Його метою стало зміцнення існуючих партнерських зв'язків між українськими та британськими компаніями. Протягом трьох днів відбулися понад 300 зустрічей B2B.

"Українська оборонна промисловість набирає обертів у нарощуванні своєї продукції, і я дуже вдячний британському уряду і британському бізнесу за допомогу нам у цьому процесі. Радий бачити зацікавленість британських підприємств у співпраці з українськими. Ми бачимо в цьому віру в нашого виробника і в нашу перемогу. Закликаю до встановлення яктайтісніших партнерських зв'язків. Ми як міністерство забезпечимо вам підтримку й супровід на всіх етапах", - сказав заступник міністра з

Як запевнив сказав посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, Лондон розглядає можливості, щоб більше робити для України, в тому числі в галузі дронів та БпЛА.

"Це перша британсько-українська конференція, що була організована саме бізнесом, а не політиками. Разом з тим, як посол, запевняю, що наше посольство хоче якомога більше вас підтримувати у ваших відносинах. Так, в британському уряді відбулися зміни, але змін у нашій підтримці немає", - заявив Гарріс.

Про підтримку української індустрії заявив також директор сектору безпеки та стійкості ADS Джон Грей. ADS - торговельна асоціація Великої Британії, членами якої є майже 1400 компаній, що працюють у сфері оборонної, безпекової та аерокосмічної галузей.

"Під час візиту представники британських компаній відвідали українські виробництва, і це стало для нас корисним досвідом та великим уроком. Ми <...> хочемо висловити ще раз, що ми вас підтримуємо. Мета цієї конференції - розвинути цю підтримку, посилити партнерство між компаніями оборонної галузі, обмінятися досвідом та ідеями для співробітництва", - сказав Грей.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія продовжує підтримку України й спрямувала до її держбюджету вже $2,5 мільярда.