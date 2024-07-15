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Кабмін дозволив районним військовим адміністраціям підвищувати зарплати держслужбовцям

09:36 15.07.2024 |

Економіка, Україна

 

Кабмін вніс розроблені Мінреінтеграції зміни до постанов від 25 квітня 2023 року №391 та від 25 серпня 2023 року №928. Ці документи стосуються механізму підвищення зарплат співробітникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Раніше список співробітників узгоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією.

"Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації", - додали у відомстві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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