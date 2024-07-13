На Закарпатті створюють індустріальний парк з інвестиціями у 35 млн євро

До реєстру внесено індустріальний парк на Закарпатті "ЕКО Мукачево", площею 23 га. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на відповідне рішення Кабінету Міністрів.

Заявлений обсяг інвестицій у розвиток парку - 35 млн євро. Очікується створення 900 нових робочих місць.

На території "ЕКО Мукачево" буде створено низку підприємств у переробній галузі. Вони займатимуться деревообробкою, виробництвом паперу та паперових виробів, виготовленням поліграфічної продукції.

Також передбачається, що в парку працюватимуть підприємства з виробництва текстилю та електричного обладнання, компанії, що спеціалізуються у галузях електронної промисловості, металообробці, харчових технологіях, науково-технічній діяльності, діяльності у сфері інформації та телекомунікацій, альтернативній енергетиці.

З початку 2024 року в Україні зареєстровано 17 нових індустріальних парків. Загалом у реєстрі - 85 парків.