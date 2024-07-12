Фіскальні питання і розрив у фінансуванні - основний фокус 5-го перегляду програми з МВФ - голова НБУ

Національний банк України (НБУ) готується до п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) із Міжнародним валютним фондом (МВФ), що буде присвячений фіскальним питанням і пошуку джерел фінансування на наступні роки, і має намір зберегти темп і якість виконання програми, повідомив глава центробанку Андрій Пишний.

"Готуємося до наступного 5-го перегляду, який, як ми розуміємо, потребуватиме максимальної концентрації та консолідації зусиль, оскільки його основний фокус і плановані зобов'язання будуть спрямовані на фіскальні питання та закриття розриву у фінансуванні на наступні роки", - написав він на фейсбук-сторінці за підсумками засідання регіональної групи країн МВФ і групи Світового банку в Кишиневі (Молдова).

Пишний також зазначив, що під час зустрічей обговорив із заступником директора-розпорядника МВФ Кендзі Окамурою і виконавчим директором Полом Гілберсом питання можливості перегляду політики МВФ щодо вартості його кредитів для країн-позичальників.

Згідно з інформацією на сайті МВФ, вартість його фінансування становить 4,012% річних у SDR, перевищуючи ставки інших міжнародних фінансових організацій.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ 28 червня завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і схвалила виділення п'ятого траншу приблизно $2,2 млрд (SDR1,66 млрд). За підсумками наступного перегляду, запланованого на кінець вересня, очікується залучення до бюджету $1,1 млрд (SDR834,9 млн).