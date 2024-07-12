Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад три чверті благодійних організацій не подали фінансовий звіт за минулий рік

Понад три чверті благодійних організацій не подали фінансовий звіт за минулий рік

 

Фінансову звітність на минулий рік не подали 22 417 благодійних організацій, це 76% від загальної кількості зареєстрованих благодійних установ в Україні.

Загалом у 2023 році офіційно діяли 29 685 БО, пповідомляє платформа Опендатабот.

Зазначається, що "неподання даних про фінанси не є трендом воєнного часу". Така тенденція продовжується вже кілька років. Навпаки, від початку повномасштабної війни ситуація навіть покращилась. Так, у 2021 році звіти не подавали 94% БО, а у 2022 - 82,4%.

Найбільше поданням звітності нехтують благодійні установи на тимчасово окупованих та прифронтових регіонах: на Луганщині (98% не звітують), Донеччині (89%), Херсонщині (87%). Ймовірно, це пов'язано з труднощами в роботі через бойові дії.

Антилідерами стали також Миколаївщина (77%), Запорізька область (76%) та Одещина (75%).

Найчастіше від звітності ухиляються фонди, що надають соціальну допомогу - 87%, займаються освітою - 6,8% та громадські організації (ГО) - 4,3%.

До слова, серед ГО тенденція до відмови від звітності ще помітніша. Торік звіти не подало 87,5% від усіх зареєстрованих ГО, а у 2022 та 2021 роках таких організацій було ще більше - 90,8% та 96,5% відповідно.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,8823
  0,1677
 0,41
EUR
 1
 44,3818
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6292  0,17 0,41 41,2429  0,17 0,40
EUR 44,1042  0,26 0,60 44,9321  0,34 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0650  0,23 0,58 41,0850  0,23 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес