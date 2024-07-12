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НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці
12:00 12.07.2024 |
Зростання споживчих цін у червні року пришвидшилося до 2,2%, а річна інфляція досягла 4,8%. Ціни зростатимуть і в найближчі місяці через підвищення тарифів на електроенергію, акцизів на зростання курсу долара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар з інфляції Національного банку України (НБУ).
Як зазначається в коментарі, після розвороту інфляційного тренду в травні споживча інфляція очікувано надалі зростала в червні, практично відповідаючи прогнозу НБУ.
"Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці передусім через збільшення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці та електроенергію, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та очікуване підвищення акцизів", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, фундаментальний інфляційний тиск залишався стійким. Показник базової інфляції у червні зріс до 5,0% з 4,4% у травні. З одного боку, її підтримували подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці й електроенергію, певне погіршення інфляційних очікувань, зокрема через послаблення обмінного курсу гривні. Стримуючими чинниками були вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів.
Зниження цін на сирі продукти харчування дещо уповільнилося - до 6,5% р/р. Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 5,9% р/р.
Зростання адміністративно регульованих цін суттєво пришвидшилося - до 13,3% р/р. Перегляд тарифів на електроенергію для населення мав вагомий проінфляційний вплив та зумовив пришвидшення адміністративної інфляції. Додатковий тиск на ціни чинило подорожчання електроенергії для непобутових споживачів, що відображається в споживчих цінах через вторинні ефекти, передусім збільшення собівартості, зазначили в НБУ.
Пришвидшилося зростання цін на пальне - до 25,5% р/р. Така динаміка відображала подорожчання нафти на світових ринках, послаблення обмінного курсу гривні та активізацію закупівель пального перед очікуваним підвищенням акцизного податку, пояснили в НБУ.
Ціни на непродовольчі товари відновили зростання (на 0,4% р/р), передусім під впливом курсового чинника. Зокрема, повільніше дешевшали одяг та взуття, тоді як подорожчання інших непродовольчих товарів пришвидшилося.
Послуги також дорожчали швидше - на 9,9% р/р, вірогідно під тиском витрат бізнесу на оплату праці та енергію, йдеться в коментарі.
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у червні 2024 року зросли на 2,2%. З початку року ціни зросли на 4,3%. Річна інфляція прискорилася до 4,8%.
Уряд і НБУ прогнозують, що наприкінці року 2024 року інфляція становитиме близько 8%, що вище, ніж минулого року (5,1%).
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