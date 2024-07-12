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У кластері Brave1 тестуватимуть CRPA-антени для дронів - Федоров
Кластер Brave1 запрошує розробників CRPA-антен для дронів до тестування приладів у спеціальній лабораторії.
Про це повідомив у Телеграмі віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.
«Українські розробники зможуть протестувати свої CRPA-антени в спеціальній лабораторії... Раніше виробники самі тестували CRPA-антени, але в кожного було своє обладнання й різні умови випробувань. Через це не вдавалося визначити, яка розробка найефективніша. У лабораторії від Brave1 є все необхідне для тестування антен», - йдеться в повідомленні.
Федоров зауважує, що в спеціально створених однакових умовах можна випробовувати різні розробки й порівнювати їх ефективність. Під час випробувань виробники одразу зрозуміють, яка антена просто зараз готова до роботи на фронті, а яку треба доопрацювати.
CRPA-антени визначають хибні радіоелектронні сигнали й допомагають їх ігнорувати. Як результат - ворожий РЕБ не впливає на навігацію дрона, і він долітає чітко до цілі.
Як повідомлялося, кластер оборонних технологій Brave1, створений рік тому за ініціативи Мінцифри разом з оборонними відомствами та РНБО, значно прискорив появу технологічних засобів на фронті. Сьогодні на платформі зареєстровано вже понад 1600 розробок та 1000 виробників.
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