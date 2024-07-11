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Пенсійний фонд спрощує механізм компенсації оренди житла для переселенців
17:07 11.07.2024 |
Пенсійний фонд України працює над експериментальним проектом щодо компенсації оренди житла для для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це розповів голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.
"Презентований сьогодні механізм компенсації оренди житла для внутрішньо переміщених осіб є доволі наближеним до діючого механізму житлових субсидій та пільг.
Він є максимально спрощеним з погляду доступності, адже всю необхідну інформацію про заявників і членів домогосподарств буде отримано в межах інформаційних обмінів", - зазначив очільник Фонду.
За його словами, вже створено передумови для реалізації цього експериментального проекту, зокрема, у ході виконання функцій з призначення та виплати житлових субсидій та пільг.
Також він зауважив, що додатковою перевагою є можливість звернутися за наданням необхідних послуг через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду або через мобільний застосунок "Пенсійний фонд".
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