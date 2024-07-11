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АНАЛІТИКА

Дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення тепер можна замовити онлайн

14:39 11.07.2024 |

Економіка

Дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення тепер можна замовити онлайн

 

Дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення в Україні тепер можна отримати в електронному кабінеті.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства відновлення.

"Раніше перевізникам доводилось їздити безпосередньо в пункти видачі й замовляти дозволи на місці, що займало багато часу та вимагало додаткових ресурсів, а найголовніше - не було передбачуваності щодо наявності дозволу. Тепер у користувачів електронного кабінету є можливість замовлення дозволів онлайн", - розповіли у відомстві.

Там підкреслили, що цифрові процеси сприяють швидкому отриманню необхідних документів без додаткових витрат та мінімізують корупційні ризики, а також завдяки цьому міжнародні перевезення стають більш доступними та зручними для всіх учасників ринку.

У Мінвідновлення нагадали, що пасажирським перевізникам доступні дозволи на нерегулярні перевезення до найбільш запитуваних країн у літній сезон, до прикладу Туреччини, Румунії, Болгарії, Греції.

Усі доступні дозволи можна знайти за посиланням.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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