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Дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення тепер можна замовити онлайн
14:39 11.07.2024 |
Дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення в Україні тепер можна отримати в електронному кабінеті.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства відновлення.
"Раніше перевізникам доводилось їздити безпосередньо в пункти видачі й замовляти дозволи на місці, що займало багато часу та вимагало додаткових ресурсів, а найголовніше - не було передбачуваності щодо наявності дозволу. Тепер у користувачів електронного кабінету є можливість замовлення дозволів онлайн", - розповіли у відомстві.
Там підкреслили, що цифрові процеси сприяють швидкому отриманню необхідних документів без додаткових витрат та мінімізують корупційні ризики, а також завдяки цьому міжнародні перевезення стають більш доступними та зручними для всіх учасників ринку.
У Мінвідновлення нагадали, що пасажирським перевізникам доступні дозволи на нерегулярні перевезення до найбільш запитуваних країн у літній сезон, до прикладу Туреччини, Румунії, Болгарії, Греції.
Усі доступні дозволи можна знайти за посиланням.
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