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АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся з представниками оборонних компаній США

Зеленський зустрівся з представниками оборонних компаній США
 

В ході візиту до Вашингтона на саміт НАТО Президент України обговорив з представниками американських оборонних компаній перспективи спільного виробництва.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У Посольстві України в США провів зустріч із представниками американських оборонних компаній», - написав він.

За словами Президента, обговорювалися перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників. Також ішлося про забезпечення ремонту та обслуговування військової техніки.

«Дякуємо за співпрацю й допомогу Україні в захисті свободи та демократії», - наголосив Зеленський.

Зеленський зустрівся з представниками оборонних компаній США

 

В Офісі Президента уточнили, що на зустрічі були присутні представники компаній BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.

«Володимир Зеленський запросив американські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами. Він зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння. Водночас є потреба в посиленій міжнародній кооперації», - йдеться в повідомленні.

Зеленський зустрівся з представниками оборонних компаній США

 

За інформацією ОП, у присутності Президента України АТ «Укроборонпром» та американська компанія Northrop Grumman підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

Як повідомлялося, на полях саміту НАТО у Вашингтоні Володимир Зеленський і новий президент Словацької Республіки Петер Пеллегріні обговорили гуманітарну співпрацю між країнами й перспективи спільних проєктів в енергетиці та прикордонній інфраструктурі.
 

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