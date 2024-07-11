Фінансові новини
- |
- 11.07.24
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський зустрівся з представниками оборонних компаній США
09:25 11.07.2024 |
В ході візиту до Вашингтона на саміт НАТО Президент України обговорив з представниками американських оборонних компаній перспективи спільного виробництва.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«У Посольстві України в США провів зустріч із представниками американських оборонних компаній», - написав він.
За словами Президента, обговорювалися перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників. Також ішлося про забезпечення ремонту та обслуговування військової техніки.
«Дякуємо за співпрацю й допомогу Україні в захисті свободи та демократії», - наголосив Зеленський.
В Офісі Президента уточнили, що на зустрічі були присутні представники компаній BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.
«Володимир Зеленський запросив американські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами. Він зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння. Водночас є потреба в посиленій міжнародній кооперації», - йдеться в повідомленні.
За інформацією ОП, у присутності Президента України АТ «Укроборонпром» та американська компанія Northrop Grumman підписали угоду щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.
Як повідомлялося, на полях саміту НАТО у Вашингтоні Володимир Зеленський і новий президент Словацької Республіки Петер Пеллегріні обговорили гуманітарну співпрацю між країнами й перспективи спільних проєктів в енергетиці та прикордонній інфраструктурі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні в Польщі - глава МЗС Сікорський
|Союзники по НАТО оголосили про забезпечення військової підтримки Україні в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року
|НАТО вирішив створити структуру з надання допомоги і тренування для України
|Рішення саміту НАТО: повноцінне членство України стало незворотним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українські компанії беруть участь у розробці новітнього турецького винищувача - посол
|Ціни на нафту продовжують підніматися, Brent - близько $85,8 за барель
|Зеленський зустрівся з представниками оборонних компаній США
|Мінекономіки уточнило прогноз розвитку країни на 2024 рік
|Україна затримала судно, яке незаконно заходило в окуповані Росією порти – ВМС
|«Транспортний безвіз» із ЄС запрацює за новими правилами з 11 липня
|Нацбанк скасував валютні обмеження на імпорт товарів для ОПК
Бізнес
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника