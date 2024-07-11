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Мінекономіки уточнило прогноз розвитку країни на 2024 рік

09:11 11.07.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки з урахуванням уточнення статистичних даних та появі нових даних переглянуло припущення і прогноз економічного та соціального розвитку України на 2024 рік.

Про це йдеться в опублікованому прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

Відповідно за підсумком 2024 року очікується номінальний обсяг ВВП - 7 484,7 млрд грн ( у попередньому прогнозі - 7 643 млрд грн.

Реальне зростання ВВП на рівні 3,5% (раніше прогнозувалося 4,6%).

Споживчі ціни у середньому за рік зростуть на 5,4%, грудень до грудня - на 7,9% (порівняно з 8,5% і 9,7% на грудень у попередньому прогнозі).

Середньомісячна зарплата працівників становитиме 20 581 гривень, а номінальна, скоригована на інфляцію зросте на 12,0% (раніше прогнозувалася середня зарплата 21 809 грн, а зростання через інфляцію на 8,5%).

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років становитиме 18,2% проти прогнозованого раніше 18,7%.

Як повідомляв Укрінформ, НБУ прогнозує, що у 2024 році економічне зростання сповільниться до 3%, у тому числі через втрати енергетичної інфраструктури та очікуваний дефіцит електроенергії (близько 5%, за припущенням НБУ). У 2025-2026 роках зростання ВВП пришвидшиться завдяки стрімкішій нормалізації умов для економічної діяльності - до 5,3% та 4,5% відповідно.
Ключові теги: прогноз
 

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