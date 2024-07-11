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АНАЛІТИКА

Україна затримала судно, яке незаконно заходило в окуповані Росією порти – ВМС

 

Україна затримала вантажне судно, котре всупереч українському та міжнародному законодавству заходило до портів, тимчасово окупованих Росією. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він підтвердив, що підпорядковані ВМС структури затримали вантажне судно, яке в комерційних цілях заходило до окупованих портів - і цим порушувало українське та міжнародне законодавство.

Плетенчук акцентував, що затримання відбулося з дотриманням всіх відповідних процедур.

"Так, нехтувати законними вимогами України в Чорному морі не вийде", - зауважив речник.

Військовий не озвучив назву судна, однак у соцмережах та ЗМІ повідомляли про затримання на Дунаї судна Usko Mfu, яке йшло під прапором Камеруну.

Зокрема, профільне видання Lloyd`s List із посиланням на агента судна Avalon Shipping написало: корабель плив із молдовського порту Джурджулешти, коли до нього наблизився військовий катер - це відбулося у румунських водах.

Водночас, зауважує видання, Дунай є вузькою водною артерією - і ділянка, якою плив заарештований корабель, межує і з Румунією, і з Україною.

Україна затримала судно, яке незаконно заходило в окуповані Росією порти – ВМС

 Usko Mfu 4 липня на скриншоті Lloyd's List Intelligence / Seasearcher

Військове судно змусило Usko Mfu встати на якір в українському Рені - його обшукали та заборонили залишити порт, повідомив Avalon Shipping.

Usko Mfu завантажений ячменем, його пунктом призначення була Суда у Греції, повідомляє ЗМІ.

Lloyd`s List із посиланням на отриманий судовий документ пише, що арешт судна зробили за запитом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Документ є початковою чернеткою та не містить деталей, повне рішення суду очікується "найближчими днями", зазначає видання.

За даними геополітичного консультанта Bosphorus Observer Йорука Ішіка, основна частина звинувачення - це останній рейс заарештованого судна до окупованого Севастополя, де корабель розвантажував вантаж із Туреччини.

У травні Usko Mfu завантажив, ймовірно, гіпс у порту Ереглі, і доставив його безпосередньо до Севастополя, пише Lloyd`s List.

Водночас, зазначив Ішік, це судно є "рецидивістом" - і кримська прокуратура певний час переслідувала цей корабель.

Зокрема, Usko Mfu перевозило зерно з окупованого Севастополя до Туреччини в листопаді 2023 року, зауважує видання.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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