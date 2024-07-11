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«Транспортний безвіз» із ЄС запрацює за новими правилами з 11 липня
23:25 10.07.2024 |
З 11 липня вантажні перевезення між Україною та ЄС мають здійснюватися згідно з правилами оновленої Угоди про «транспортний безвіз».
Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.
«10 липня завершується перехідний період оновленої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом. Це означає, що всі вантажівки, які виконують перевезення у межах "транспортного безвізу", повинні обов'язково дотримуватись оновлених правил», - йдеться в повідомленні.
У Мінвідновлення зауважують, що нові правила стосуються як українських, так і іноземних перевізників.
Зокрема, всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення.
Крім того, всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов угоди, повинні бути спеціально промарковані. Дизайн наліпки, її колір та розмір чітко визначені угодою. Міститися наліпка має на лобовому склі автівки.
Ще одним із нововведень є наявність підтверджувальних документів для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром у країни ЄС.
Як повідомлялося, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС.
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