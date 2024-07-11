Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Транспортний безвіз» із ЄС запрацює за новими правилами з 11 липня

 

З 11 липня вантажні перевезення між Україною та ЄС мають здійснюватися згідно з правилами оновленої Угоди про «транспортний безвіз».

Про це повідомила у Телеграмі пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

«10 липня завершується перехідний період оновленої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом. Це означає, що всі вантажівки, які виконують перевезення у межах "транспортного безвізу", повинні обов'язково дотримуватись оновлених правил», - йдеться в повідомленні.

У Мінвідновлення зауважують, що нові правила стосуються як українських, так і іноземних перевізників.

Зокрема, всі водії повинні будуть мати документи, що підтверджують наявність ліцензії на перевезення.

Крім того, всі вантажівки, що виконують перевезення відповідно до умов угоди, повинні бути спеціально промарковані. Дизайн наліпки, її колір та розмір чітко визначені угодою. Міститися наліпка має на лобовому склі автівки.

Ще одним із нововведень є наявність підтверджувальних документів для вантажівок, що виїжджають з України порожніми за товаром у країни ЄС.

Як повідомлялося, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес