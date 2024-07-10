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АНАЛІТИКА

АРМА вперше придбала військові облігації в іноземній валюті

16:55 10.07.2024 |

Економіка

 

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше здійснило закупівлю військових облігацій в іноземній валюті на суму $31 млн.

Про це йдеться в повідомленні Агентства.

Як зазначається, така закупівля забезпечить українську армію найнеобхіднішим: зброєю, боєприпасами, технікою, продовольством та медикаментами.

У загальну суму закуплених облігацій входять, зокрема, арештовані кошти російських підсанкційних осіб та компаній. Йдеться про офшорні компанії пов'язані з Міхаілом Фрідманом та Петром Авеном, букмекерську компанію 1xbet, а також $1 млн колишнього голови обласної військово-лікарської комісії.

Середньозважена дохідність придбаних ОВДП в доларах США складає 4,6%, що перевищує дохідність за валютними депозитами.

Від початку 2024 року АРМА придбало військових облігацій на суму 1,7 млрд грн та $31 млн, що в сукупності становить майже 3 млрд грн у гривневому еквіваленті. Загальний обсяг ОВДП в портфелі АРМА досяг рекордної позначки у 5,5 млрд грн в еквіваленті.

Як повідомлялося, у травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті.

Раніше АРМА могла купувати військові облігації за рахунок переданих агентству арештованих коштів у гривні. Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн. При цьому дохідність за валютними депозитами в більшості банків становить менше 1% річних.

Натомість середня дохідність за валютними облігаціями внутрішньої державної позики "Військові облігації" становить понад 4% річних в доларах США та понад 3% річних в євро. Агентство зможе використати до 80% цих грошей для інвестування в облігації. Щонайменше 20% мають залишатися на рахунках для оперативного управління.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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