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АРМА вперше придбала військові облігації в іноземній валюті
16:55 10.07.2024 |
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше здійснило закупівлю військових облігацій в іноземній валюті на суму $31 млн.
Про це йдеться в повідомленні Агентства.
Як зазначається, така закупівля забезпечить українську армію найнеобхіднішим: зброєю, боєприпасами, технікою, продовольством та медикаментами.
У загальну суму закуплених облігацій входять, зокрема, арештовані кошти російських підсанкційних осіб та компаній. Йдеться про офшорні компанії пов'язані з Міхаілом Фрідманом та Петром Авеном, букмекерську компанію 1xbet, а також $1 млн колишнього голови обласної військово-лікарської комісії.
Середньозважена дохідність придбаних ОВДП в доларах США складає 4,6%, що перевищує дохідність за валютними депозитами.
Від початку 2024 року АРМА придбало військових облігацій на суму 1,7 млрд грн та $31 млн, що в сукупності становить майже 3 млрд грн у гривневому еквіваленті. Загальний обсяг ОВДП в портфелі АРМА досяг рекордної позначки у 5,5 млрд грн в еквіваленті.
Як повідомлялося, у травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті.
Раніше АРМА могла купувати військові облігації за рахунок переданих агентству арештованих коштів у гривні. Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн. При цьому дохідність за валютними депозитами в більшості банків становить менше 1% річних.
Натомість середня дохідність за валютними облігаціями внутрішньої державної позики "Військові облігації" становить понад 4% річних в доларах США та понад 3% річних в євро. Агентство зможе використати до 80% цих грошей для інвестування в облігації. Щонайменше 20% мають залишатися на рахунках для оперативного управління.
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