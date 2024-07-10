Рахункова палата виявила неефективне використання ресурсів у проєкті пільгового кредитування для ВПО

Рахункова палата за підсумками аудиту проєкту пільгового іпотечного кредитування для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) виявила неефективне використання виділених ресурсів і підготувала низку рекомендацій для вдосконалення процедур проєкту, повідомила пресслужба відомства.

Згідно з пресрелізом, аудит стосувався системи видачі пільгових іпотечних кредитів за кошти гранту Німеччини в розмірі EUR25,5 млн і додаткових EUR17 млн. Проєкт передбачав забезпечення кредитів під 3% річних на купівлю житла для 1,3 тис. учасників.

За підсумками міжнародного координованого аудиту було встановлено, що лише 669 сімей з відібраних 4,2 тис. учасників змогли оформити кредит на купівлю житла. З рештою не було зв'язку - вони перебували поза територією України або виявилися неплатоспроможними. При цьому всього до участі у відборі зареєструвалися 35,5 тис. ВПО.

Аудитори виявили невідповідність критеріїв включення до реєстру кандидатів та умов надання позики. Це також призвело до неефективно використаних 9 тис. робочих годин співробітників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло), витрачених на консультації та оформлення учасників, які за підсумками не змогли взяти участь у проєкті.

Крім того, Держмолодьжитло накопичувало і не використовувало у 2021-2022 роках кошти з револьверного фонду, куди спрямовуються внески за позиками, на кредитування нових учасників, як заявлено умовами проєкту. Лише у 2023-му і першому кварталі 2024 року фонд профінансував 50 пільгових кредитів за кошти з револьверного фонду. За даними аудиторів, затримки з розподілом коштів призвели до втрати можливості придбати житло для 24 учасників проєкту.

Крім того, неврегульованим залишається питання погашення кредиту в разі руйнування або пошкодження іпотечного житла. Так, 14 житлових об'єктів, придбаних за кошти гранту, було пошкоджено внаслідок бойових дій, а один знищено, що призвело до втрати застави за кредитами.

Згідно з повідомленням, Рахункова палата підготувала низку рекомендацій для усунення недоліків проєкту, зокрема уряду - врегулювати процес передання в іпотеку житла, придбаного з використанням житлового сертифіката замість знищеного, а також питання анулювання заборгованості за договором іпотеки. Міністерству реінтеграції рекомендується врегулювати питання використання коштів револьверного фонду, а Держмолодьжитлу - актуалізувати перелік кандидатів, упорядкувати процес розподілу коштів.