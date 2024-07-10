Інфляція в Україні в червні 2024р. зросла до 2,2%, у річному вимірі - до 4,8% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в червні 2024 року зросло до 2,2% з 0,6% у травні, 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Статвідомство нагадало, що в червні 2023 року зростання цін становило 0,8%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками червня поточного року зросла до 4,8% із 3,3%% за підсумками травня, 3,2% - за підсумками квітня і березня за інфляції 4,3% за підсумками лютого і 4,7% за підсумками січня.

Зазначається, що в червні-2024 базова інфляція зросла до 0,5% з 0,3% у травні, за 0,7% у квітні, 1% у березні та 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що в червні-2023 базова дефляція становила 0,1%, у річному вимірі інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 5% з 4,4% у травні та квітні, у березні цей показник становив 4,2%, лютому - 4,5%, січні - 4,6%.

За даними статвідомства, на споживчому ринку в червні 2024 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше (на 15,5%) подорожчали яйця. На 3,2-0,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, олію, овочі. Водночас на 2,6-0,1% подешевшали сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочна продукція, фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, зокрема на тютюнові вироби - на 1,7% і алкогольні напої - на 0,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 17,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення вартості електроенергії на 63,6%.

Ціни на транспорт у червні порівняно з травнем 2024 року піднялися на 0,8%, переважно через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Нацбанк у червні поточного року повідомив, що очікує на помірне прискорення інфляції найближчими місяцями та її вихід за межі діапазону в 5% ± 1 п.п. до кінця року.





Споживчі ціни в червні 2024 р., %*

Червень 2024 до Січень–червень 2024 до травня 2024 грудня 2023 червня 2023 січня–червня 2023 Споживчі ціни 2,2 4,3 4,8 3,9 Продукти харчування та безалкогольні напої 0,5 2,4 -0,1 0,9 Продукти харчування 0,5 2,4 -0,4 0,6 хліб і хлібопродукти 1,0 2,5 0,8 -1,6 хліб 1,1 4,1 7,4 6,0 макаронні вироби 0,9 2,4 0,9 0,0 м’ясо та м’ясопродукти -0,6 -2,5 0,4 5,6 риба та продукти з риби 1,2 5,4 6,4 5,2 молоко -0,7 -0,4 7,7 8,8 сир і м’який сир 0,1 2,8 8,1 7,8 яйця 15,5 -40,9 -22,4 -28,6 масло 0,5 7,4 15,8 13,8 олія соняшникова 1,4 -1,3 -10,9 -15,2 фрукти -0,1 21,2 11,0 6,0 овочі 0,4 21,2 -17,9 -8,9 цукор 3,2 -6,2 -11,5 -12,2 Безалкогольні напої 0,9 3,7 5,3 5,6 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,1 4,3 7,8 8,3 Одяг і взуття -2,5 -0,2 -5,6 -6,4 Одяг -2,6 -0,7 -5,8 -6,3 Взуття -2,6 -0,1 -5,8 -6,7

Продовження

Червень 2024 до Січень–червень 2024 до травня 2024 грудня 2023 червня 2023 січня–червня 2023 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 17,4 17,8 18,6 13,9 Утримання та ремонт житла 0,3 2,9 3,9 3,3 Водопостачання 0,0 0,0 0,0 -0,1 Прибирання сміття 1,1 1,5 3,1 2,9 Каналізація 0,0 0,0 0,0 -0,1 Послуги з управління багатоквартирними будинками 4,3 8,4 9,1 5,5 Електроенергія 63,6 63,6 63,6 68,2 Природний газ 0,0 0,0 0,0 0,0 Гаряча вода, опалення 0,0 0,0 0,0 0,0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0,0 0,4 -0,9 -0,6 Охорона здоров’я 0,8 6,1 10,1 9,3 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0,8 6,7 10,1 8,8 Амбулаторні послуги 1,0 6,8 12,7 11,9 Транспорт 0,8 3,8 13,0 7,3 Паливо та мастила 0,4 2,6 25,5 13,2 Транспортні послуги 1,7 4,5 8,8 6,9 залізничний пасажирський транспорт 10,0 14,2 3,0 -1,5 автодорожній пасажирський транспорт 1,2 4,0 9,5 7,6 Зв’язок 1,1 1,8 1,1 0,5 Відпочинок і культура -0,6 -0,7 -2,4 -2,1 Освіта 0,1 1,0 11,9 11,9 Ресторани та готелі 0,7 4,9 10,6 11,4 Різні товари та послуги 0,6 -0,5 8,7 9,6

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.