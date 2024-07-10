Інфляція в Україні в червні 2024р. зросла до 2,2%, у річному вимірі - до 4,8% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в червні 2024 року зросло до 2,2% з 0,6% у травні, 0,2% у квітні, 0,5% у березні, 0,3% у лютому і 0,4% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.
Статвідомство нагадало, що в червні 2023 року зростання цін становило 0,8%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками червня поточного року зросла до 4,8% із 3,3%% за підсумками травня, 3,2% - за підсумками квітня і березня за інфляції 4,3% за підсумками лютого і 4,7% за підсумками січня.
Зазначається, що в червні-2024 базова інфляція зросла до 0,5% з 0,3% у травні, за 0,7% у квітні, 1% у березні та 0,4% у лютому-січні. З урахуванням того, що в червні-2023 базова дефляція становила 0,1%, у річному вимірі інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 5% з 4,4% у травні та квітні, у березні цей показник становив 4,2%, лютому - 4,5%, січні - 4,6%.
За даними статвідомства, на споживчому ринку в червні 2024 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше (на 15,5%) подорожчали яйця. На 3,2-0,4% зросли ціни на продукти переробки зернових, цукор, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, безалкогольні напої, рис, олію, овочі. Водночас на 2,6-0,1% подешевшали сало, молоко, м'ясо та м'ясопродукти, кисломолочна продукція, фрукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, зокрема на тютюнові вироби - на 1,7% і алкогольні напої - на 0,5%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 17,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення вартості електроенергії на 63,6%.
Ціни на транспорт у червні порівняно з травнем 2024 року піднялися на 0,8%, переважно через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 10%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
Нацбанк у червні поточного року повідомив, що очікує на помірне прискорення інфляції найближчими місяцями та її вихід за межі діапазону в 5% ± 1 п.п. до кінця року.
Споживчі ціни в червні 2024 р., %*
|
| Червень 2024 до
| Січень–червень 2024 до
| травня 2024
| грудня 2023
| червня 2023
| січня–червня 2023
|Споживчі ціни
|2,2
|4,3
|4,8
|3,9
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|0,5
|2,4
|-0,1
|0,9
| Продукти харчування
| 0,5
| 2,4
| -0,4
| 0,6
| хліб і хлібопродукти
| 1,0
| 2,5
| 0,8
| -1,6
| хліб
| 1,1
| 4,1
| 7,4
| 6,0
| макаронні вироби
| 0,9
| 2,4
| 0,9
| 0,0
| м’ясо та м’ясопродукти
| -0,6
| -2,5
| 0,4
| 5,6
| риба та продукти з риби
| 1,2
| 5,4
| 6,4
| 5,2
| молоко
| -0,7
| -0,4
| 7,7
| 8,8
| сир і м’який сир
| 0,1
| 2,8
| 8,1
| 7,8
| яйця
| 15,5
| -40,9
| -22,4
| -28,6
| масло
| 0,5
| 7,4
| 15,8
| 13,8
| олія соняшникова
| 1,4
| -1,3
| -10,9
| -15,2
| фрукти
| -0,1
| 21,2
| 11,0
| 6,0
| овочі
| 0,4
| 21,2
| -17,9
| -8,9
| цукор
| 3,2
| -6,2
| -11,5
| -12,2
| Безалкогольні напої
| 0,9
| 3,7
| 5,3
| 5,6
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1,1
|4,3
|7,8
|8,3
|Одяг і взуття
|-2,5
|-0,2
|-5,6
|-6,4
| Одяг
| -2,6
| -0,7
| -5,8
| -6,3
| Взуття
| -2,6
| -0,1
| -5,8
| -6,7
Продовження
|
| Червень 2024 до
| Січень–червень 2024 до
| травня 2024
| грудня 2023
| червня 2023
| січня–червня 2023
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
|17,4
|17,8
|18,6
|13,9
| Утримання та ремонт житла
| 0,3
| 2,9
| 3,9
| 3,3
| Водопостачання
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| -0,1
| Прибирання сміття
| 1,1
| 1,5
| 3,1
| 2,9
| Каналізація
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| -0,1
| Послуги з управління багатоквартирними будинками
| 4,3
| 8,4
| 9,1
| 5,5
| Електроенергія
| 63,6
| 63,6
| 63,6
| 68,2
| Природний газ
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| Гаряча вода, опалення
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0,0
|0,4
|-0,9
|-0,6
|Охорона здоров’я
|0,8
|6,1
|10,1
|9,3
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
| 0,8
| 6,7
| 10,1
| 8,8
| Амбулаторні послуги
| 1,0
| 6,8
| 12,7
| 11,9
|Транспорт
|0,8
|3,8
|13,0
|7,3
| Паливо та мастила
| 0,4
| 2,6
| 25,5
| 13,2
| Транспортні послуги
| 1,7
| 4,5
| 8,8
| 6,9
| залізничний пасажирський транспорт
| 10,0
| 14,2
| 3,0
| -1,5
| автодорожній пасажирський транспорт
| 1,2
| 4,0
| 9,5
| 7,6
|Зв’язок
|1,1
|1,8
|1,1
|0,5
|Відпочинок і культура
|-0,6
|-0,7
|-2,4
|-2,1
|Освіта
|0,1
|1,0
|11,9
|11,9
|Ресторани та готелі
|0,7
|4,9
|10,6
|11,4
|Різні товари та послуги
|0,6
|-0,5
|8,7
|9,6
Дані
наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.