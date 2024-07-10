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На соцвиплати у першому півріччі спрямували понад ₴221 мільярд - Мінфін

13:47 10.07.2024 |

Економіка

На соцвиплати у першому півріччі спрямували понад &#8372;221 мільярд - Мінфін

 

Міністерство фінансів спільно із урядом України у січні - червні 2024 року вчасно та в повному обсязі профінансувало із держбюджету соціальні виплати на 221,1 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що із держбюджету в першому півріччі 2024 року спрямовано:

136,9 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

* 38,5 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

* 7,7 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей;

* 24,4 млрд грн - надання пільг і житлових субсидій громадянам;

* 11,8 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї;

* 1,8 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, у 2023 році в повному обсязі профінансовано із держбюджету соцвиплати на 450,1 млрд гривень.
 

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