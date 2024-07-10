Таксі у Києві подорожчало на 15-30% через дефіцит водіїв і високий попит

У 2024 році послуги таксі в Києві подорожчали через дефіцит водіїв, обумовлений мобілізаційними заходами, і зростання попиту. Про це LIGA.net повідомили учасники ринку.

Згідно з даними онлайн-платформи порівняння цін на таксі Taximer, з березня в їхніх партнерських службах на 20% впав показник вивозу - тобто співвідношення успішних замовлень до всіх (як успішних, так і тих, де авто не було знайдено).

Це стало наслідком зменшення кількості активних водіїв, що вплинуло на вартість послуги. За останні три місяці, вона в середньому зросла у партнерів Taximer на 15%, за останній місяць (компанія надала дані 20 червня) - на 5%.

За словами гендиректора корпоративної та сімейної служби трансферів Transflot Віктора Федосюка, останній раз вони підвищували вартість контракту з клієнтами 1 травня. З вересня, найімовірніше, зроблять це ще раз.

"У наших контрактах ми відштовхуємось від години роботи водія. Якщо минулого року була ставка 350 грн/год, то з 1 травня - 500 грн/год. Тому послуги точно подорожчали на 30%", - каже Федосюк.

Керівник Transflot пояснює, що попри вищу ставку, яку пропонує водіям їхній сервіс у порівнянні з онлайн-платформами, їм все одно важко залучати до роботи сторонніх перевізників. По-перше, вважає Федосюк, таксисти стали рідше виїжджати на замовлення після 18 травня через посилення мобілізаційних заходів.

По-друге, у години високого попиту тарифні коефіцієнти онлайн-платформ сильно зростають і стають більш вигідними для таксистів, каже Федосюк.

В компанії Uklon не спостерігають зменшення кількості автоперевізників на дорогах - навпаки, кількість їх партнерів-водіїв у 2024 році зросла на 6%. Проте також на 10 секунд зріс середній час очікування машини користувачами застосунку. Причина - у більшому за рівень приросту нових водіїв зростанні попиту, вважають в Uklon.

"У деякі місяці у 2024 році зростання у кількості пасажирів може складати приблизно 40%", - зазначили в Uklon.