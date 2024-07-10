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У Prozorro запровадили 14 нових індикаторів для виявлення ризикованих закупівель
23:10 09.07.2024 |
Державна аудиторська служба у червні запровадила 14 нових індикаторів для посилення контролю за ризиковими закупівлями у системі Prozorro.
Про це повідомила пресслужба установи, передає Укрінформ.
«Протягом червня у системі Prozorro запроваджено 14 нових індикаторів ризиків, які автоматично виявляють закупівлі, що мають ознаки можливих порушень (red flags). Індикатори розроблені та протестовані Держаудитслужбою та ДП «Прозорро» за підтримки Світового банку із залученням громадських експертів», - йдеться в повідомленні.
Нововведення дозволять збільшити виявлення кількості red flags на всіх стадіях закупівлі. Наразі нові індикатори (позначені в системі як «sas-24») працюють у тестовому режимі. Вони будуть враховані під час удосконалення нормативних актів щодо використання автоматичних індикаторів ризиків як підстави для початку моніторингу закупівель.
У Держаудитслужбі зауважили, що моніторинг закупівель є одним з найефективніших інструментів щодо упередження порушень, недопущення зловживань та корупційних проявів та є єдиним контрольним заходом, який працює превентивно.
За словами голови установи Алли Басалаєвої, посилення контролю у сфері закупівель необхідне Україні для підвищення довіри як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів та сприятиме розвитку прозорості та відкритості замовників, які проводять закупівлі.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 5 липня ухвалив постанову "Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", яка передбачає проведення закупівель товарів, робіт і послуг без застосування процедури відкритих торгів у разі проведення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об'єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, нафтогазового комплексів та об'єктів критичної інфраструктури підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти.
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