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Кабмін вніс до переліку великої приватизації Демурінський ГЗК і завод «Аерок»

16:58 09.07.2024 |

Економіка

 
Кабінет міністрів вніс до переліку об'єктів великої приватизації Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат і виробника газобетону завод "Аерок". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 9 липня.

У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів ВСМПО-Авісма Сергія Чемезова та його заступника Михайла Шелкова - громадянина РФ, який раніше значився кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК". У лютому 2023 року Україна конфіскувала ДемГЗК на підставі закону про санкції.

Власником 100% капіталу Демурінського ГЗК Фонд держмайна офіційно став наприкінці березня 2023 року і почав готувати конфіскований титановий кар'єр до приватизації.

У Фонді казали, що ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" можуть виставити на приватизацію одним лотом з АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".

Націоналізовану компанію "Аерок" Фонд державного майна отримав в управління 2 листопада 2023 року. Наприкінці травня 2024-го ФДМ зняв останню перешкоду для приватизації підсанкційного заводу, який конфіскували у групи ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

За словами голови ФДМ, стартова ціна компанії "Аерок" становить орієнтовно 960 млн грн.

Аерок володіє двома газобетонними заводами в Україні - в Обухові й Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має ще один недобудований завод у місті Стрий Львівської області.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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