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Пенсійний фонд почав виплачувати нові види допомоги українцям
14:41 09.07.2024 |
Пенсійний фонд України з 1 липня 2024 року отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Зокрема, ПФУ буде виплачувати:
* одноразову грошову винагороду особам, яким надано звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку;
* довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указів президента;
* довічні державні стипендії громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указу президента;
* одноразову грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях.
До 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.
Щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, або членам їхніх сімей ПФУ здійснює з 1 січня 2023 року.
Крім того, органи Пенсійного фонду України забезпечують призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю, завдану працівникам об'єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.
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