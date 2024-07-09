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У Земельний банк зібрали сільгоспземлі 59 державних установ
12:40 09.07.2024 |
В управлінні державного підприємства "Фонд аграрних інвестицій", яке займається реалізацією проєкту "Земельний банк", перебуває 104 000 га державної землі сільськогосподарського призначення 59 державних установ. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова фонду Ярослав Ярославський.
Фонд має завдання забезпечити доходи бюджетів від оренди та суборенди державної землі сільгосппризначення. Адже поки що держава майже нічого не отримує від своїх земель, які залучені в агровиробництві, сказав він.
В управлінні Фонду держмайна нині 386 000 га землі сільськогосподарського призначення, з них - 98 000 га тепер в окупації. Тому в наявності 288 000 га.
"Детальний аналіз використання цієї землі не є моєю компетенцією, але скажу так - держава поки отримує збитки від цього активу, хоча поля весь час засіяні і приносять комусь дохід", - сказав Ярославський.
За його словами, Фонд підготував до запуску механізм оренди держземель, який вже цього року принесе державі понад 1 млрд грн. Місцеві бюджети отримають 10% від оренди, решту - центральний.
"Ми розв'язуємо задачу поетапно. Перший етап: юридично чисто та максимально вигідно для бюджету передати в суборенду 104 000 га. Ця земля закріплена за 59 держаними підприємствами та установами. 50 з них підпорядковані ФДМУ, ще 9 - Мін'юсту, це так звані "землі колоній", - пояснив керівник Фонду аграрних інвестицій.
Перший крок - скасування права постійного користування землею для зазначених 59 держустанов. Другий - реєстрація землі за ДП "Фонд аграрних інвестицій", який є орендарем.
"Саме це підприємство і буде адміністратором (оператором) державної землі, тим самим Земельним банком, або Land Bank, який на конкурсі передає землю в суборенду кінцевим користувачам. Хоча насправді це назва всього проєкту", - зазначив Ярославський.
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