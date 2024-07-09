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В Україні зросло виробництво чавуну, сталі та прокату
23:55 08.07.2024 |
Українські підприємства за підсумками першого півріччя 2024 року збільшили виробництво чавуну на 22,3%, сталі - на 37%, прокату - на 32,2%.
Про це повідомляє ОП "Укрметалургпром".
За даними "Укрметалургпром", в січні-червні 2024 року вироблено:
* чавуну 3,47 млн т (+22,3% відносно січня-червня 2023 р.);
* сталі 3,87 млн т (+37%);
* прокату 3,14 млн т (+132,2%).
За матеріалами:
Економічна правда
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