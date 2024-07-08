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АНАЛІТИКА

Понад 40% українців заробляють менше ніж 10 тисяч — дослідження

17:58 08.07.2024 |

Економіка

Понад 40% українців заробляють менше ніж 10 тисяч — дослідження

 

43% українців мають заробітну плату меншу ніж 10 тисяч. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття.

Про це йдеться в дослідженні Gradus.

Повідомляється, що 43% українців заробляють менше ніж 10 тис. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. А понад 20 000 тис гривень заробляють 21% респондентів.

Зазначається, що заробіток від 10 до 20 тис гривень отримують 31% українців.

Згідно з опитуванням, рівень доходу збільшився лише у 26%, ще у 21% - залишися без змін.

При цьому у більш ніж половини опитаних (53%) доходи зменшилися.

Понад 40% українців заробляють менше ніж 10 тисяч — дослідження

 

Лише 15% респондентів вважають свій рівень доходів достатнім для гідної якості життя. Проте більшість (56%) вважають його недостатнім, а ще 26% - категорично недостатнім

В дослідженні йдеться, що похвалитися доходами, більш ніж достатніми для якісного життя, в Україні зараз можуть лише 2% респондентів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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