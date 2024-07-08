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Понад 40% українців заробляють менше ніж 10 тисяч — дослідження
17:58 08.07.2024 |
43% українців мають заробітну плату меншу ніж 10 тисяч. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття.
Про це йдеться в дослідженні Gradus.
Повідомляється, що 43% українців заробляють менше ніж 10 тис. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. А понад 20 000 тис гривень заробляють 21% респондентів.
Зазначається, що заробіток від 10 до 20 тис гривень отримують 31% українців.
Згідно з опитуванням, рівень доходу збільшився лише у 26%, ще у 21% - залишися без змін.
При цьому у більш ніж половини опитаних (53%) доходи зменшилися.
Лише 15% респондентів вважають свій рівень доходів достатнім для гідної якості життя. Проте більшість (56%) вважають його недостатнім, а ще 26% - категорично недостатнім
В дослідженні йдеться, що похвалитися доходами, більш ніж достатніми для якісного життя, в Україні зараз можуть лише 2% респондентів.
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