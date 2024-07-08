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АНАЛІТИКА

МВФ планує знизити комісії для великих країн-позичальників, включно з Україною

 

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) обговорюється перегляд розміру додаткових комісій та штрафів, які стягуються з найбільших країн-позичальників, включно з Україною, Аргентиною та Єгиптом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рада директорів МВФ, що складається з 24 членів, які представляють 190 країн, що входять до складу антикризового кредитора, та одного представника керівництва Фонду, має намір розглянути варіанти надання країнам послаблень у стягненні комісійних коштів.

В повідомленні йдеться про додаткові збори з країн, які беруть у борг більше за свою квоту або довше виплачують позики за програмами МВФ.

У МВФ пояснюють, що додаткові комісії є необхідною часткою фінансової моделі. Вони перешкоджають надто великим запозиченням чи задовгому погашенню кредитів.

Повідомляється, що на думку позичальників додаткові збори виснажують ресурси держави, які могли б витрачатись на харчові продукти та охорону здоров'я. Також збори стають все більш каральними, враховуючи високу інфляцію та вищі відсоткові ставки.

Високі відсоткові ставки, особливо від Федеральної резервної системи США та Європейського центробанку, означають, що загальна ставка за деякими кредитами від МВФ наразі перевищує 8%. Це вдвічі більше, ніж до пандемії COVID-19.

Зазначається, що США, найбільший акціонер МВФ, дали зрозуміти, що готові переглянути розмір зборів.

Очікується, що остаточне рішення щодо зниження додаткових комісій буде прийнято до кінця поточного року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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