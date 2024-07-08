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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Держгеонадр продала вісім спецдозволів на видобуток копалин на 60 мільйонів
13:00 08.07.2024 |
Державна служба геології та надр України за підсумками восьми аукціонів залучила 59,79 млн грн від продажу спеціальних дозволів на користування надрами.
Про це йдеться в повідомленні Держгеонадр.
Зокрема, було реалізовано вісім спеціальних дозволів на користування ділянками надр із покладами піску, бурштину, доломіту, вапняку мармуризованого, каоліну первинного, підземних вод мінеральних природних столових, підземних вод питних для нецентралізованого водопостачання, підземних вод мінеральних лікувально-столових, підземних вод технічних.
Початкова ціна лотів складала 22,07 млн грн, під час торгів загальна ціна продажу зросла до 59,79 млн грн.
Про які ділянки йдеться
Зокрема, було реалізовано дозволи на наступні ділянки:
* Суботцівське родовище (свердловина №1);
* родовище Сергіївське (свердловина №5М);
* ділянка "Іванківецька";
* ділянка "Суха Солониця 2";
* ділянка "Джерело №5" (свердловина №1);
* ділянка надр "Гірна", де розташована свердловина №1РЕ;
* ділянка "Поляна";
* Білеївська ділянка.
Чотири спеціальні дозволи на користування надрами, торги з яких не відбулися, будуть повторно виставлені на електронні аукціони протягом трьох робочих днів.
Нагадаємо, раніше Держгеонадр провела сьомі аукціони в 2024 році. Під час електронних торгів реалізовано п'ять спеціальних дозволів на користування ділянками надр із покладами піщано-галькового матеріалу, піску, гравію, бурштину та підземних вод.
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