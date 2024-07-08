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В Україні попит на електромобілі у червні зріс на 35%
12:53 08.07.2024 |
У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. електромобілів (BEV), що на 35% більше, ніж у червні 2023 року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях електромобілів, як і торік, склала 19%.
Основну масу зареєстрованих за місяць таких авто становили легкові автівки - 4079 штук (нових - 784, уживаних - 3295). Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.
До п'ятірки лідерів нових електромобілів минулого місяця потрапили:
* Honda M-NV - 140;
* Nissan Ariya - 91;
* MG 4 - 71;
* Volkswagen ID.4 - 71;
* BYD Song Plus - 62.
* До найпопулярніших моделей вживаних електромобілів увійшли:
* Tesla Model 3 - 419;
* Nissan Leaf - 410;
* Tesla Model Y - 367;
* Volkswagen e-Golf - 208;
* Tesla Model S - 196.
Загалом за перше півріччя свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 вживані.
Нагадаємо, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше порівняно з 2022 роком.
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