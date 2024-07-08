В Україні попит на електромобілі у червні зріс на 35%

У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. електромобілів (BEV), що на 35% більше, ніж у червні 2023 року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях електромобілів, як і торік, склала 19%.

Основну масу зареєстрованих за місяць таких авто становили легкові автівки - 4079 штук (нових - 784, уживаних - 3295). Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.

До п'ятірки лідерів нових електромобілів минулого місяця потрапили:

* Honda M-NV - 140;

* Nissan Ariya - 91;

* MG 4 - 71;

* Volkswagen ID.4 - 71;

* BYD Song Plus - 62.

* До найпопулярніших моделей вживаних електромобілів увійшли:

* Tesla Model 3 - 419;

* Nissan Leaf - 410;

* Tesla Model Y - 367;

* Volkswagen e-Golf - 208;

* Tesla Model S - 196.

Загалом за перше півріччя свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 вживані.

Нагадаємо, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше порівняно з 2022 роком.