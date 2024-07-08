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Минулого тижня Фонд держмайна залучив ₴181,6 мільйона на приватизаційних аукціонах
12:49 08.07.2024 |
Фонд державного майна України провів минулого тижня 8 аукціонів, на яких реалізував об'єкти загальною вартістю 181,6 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
За даними Фонду, середнє зростання вартості об'єктів становить 7,4 раза. Загалом у торгах взяли участь 54 учасники, тобто у середньому за актив змагалися майже 7 інвесторів.
Найдорожчим лотом тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Державний проєктний інститут «ДІПРОВЕРФ», який був реалізований за 107 млн грн.
Поточного тижня заплановане проведення 12 онлайн-аукціонів. Зокрема, 10 липня відбудеться продаж ЄМК ДП «Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство». Актив включає 15 об'єктів нерухомості та інфраструктури загальною площею понад 5 691,7 кв.м. Ключові умови приватизації включають збереження профілю діяльності підприємства протягом 10 років та заборону на звільнення працівників протягом 6 місяців. Стартова ціна - 114,9 млн грн.
Також оголошено аукціон з продажу ЄМК ДП «Інвестагро». Об'єкт включає 25 одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею - 6 222,2 м². Стартова ціна - 24,5 млн грн, дата проведення торгів - 8 липня.
Як повідомлялося, на приватизаційних аукціонах, які провів Фонд державного майна України упродовж 17-21 червня, вдалося залучити 40,2 млн грн.
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