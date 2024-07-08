В Україні за три роки продали понад 550 тисяч га землі: де купували найбільше

За три роки з моменту відкриття земельного ринку в Україні було продано 567 000 га землі. Найбільш запитаними були угіддя на Полтавщині.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Зазначається, що за 3 роки після відкриття в Україні ринку землі було продано 567 000 га землі.

За цей час також було укладено понад 254 000 угод з купівлі-продажі української сільгоспземлі.

В повідомленні йдеться, що загалом українці придбали півмільйона га землі із середньою вартістю у 41 000 за 1 га.

За весь час роботи ринку найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині: там продали 60 360 га. Середня ціна гектара землі в регіоні сягала 42 650. Далі йдуть Дніпровщина - 58 869 га, та Харківщина - 54 458 га.

Найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині: 101 000 за 1 га.

Лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість змін власників стосуються землі, яку отримують у спадок - це 65% відчужень.

Повідомляється, що з поміж трьох років, найбільше купували землю у 2023 році - 179 921 га.