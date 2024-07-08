Державний оператор тилу за пів року уклав договорів майже на ₴60 мільярдів

Державний оператор тилу з 1 січня по 30 червня 2024 року уклав договорів на суму 58,8 мільярда гривень для забезпечення потреб Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що договори на постачання пально-мастильних матеріалів укладено на 13,4 млрд грн, речового забезпечення - на 16,2 млрд грн, продуктів харчування - на 30 млрд грн.

За словами директора Департаменту політики закупівель Гліба Канєвського, висока конкурентність і прозорість - це ті пріоритети, яких Міністерство оборони дотримується у роботі з бюджетними коштами.

Для зниження ризику зриву закупівель, Міноборони надало ДОТ рекомендації щодо встановлення кваліфікаційних критеріїв та вимог до потенційних постачальників. Ці вимоги включають документально підтверджений досвід виконання аналогічних договорів, наявність відповідного обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.

Як повідомляв Укрінформ, Державний оператор тилу в липні планує запустити механізм рамкової угоди для потреб оборони у закупівлях харчування для Збройних сил України.