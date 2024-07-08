До загального фонду місцевих бюджетів за перше півріччя надійшло ₴208,7 мільярда

У січні - червні 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«У І півріччі 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн, що на 40,4 млрд грн більше ніж у І півріччі 2023 року (у співставних умовах)», - йдеться в повідомленні.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у І півріччі 2024 року були: 115,4 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО); 33,5 млрд грн - єдиний податок; 18,5 млрд грн - плата за землю; 14,3 млрд грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки; 12 млрд грн - акцизний податок; 4,7 млрд грн - податок на нерухоме майно.

Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до такого ж періоду 2023 року зафіксовано у таких областях: Миколаївська (+30,5 %), Вінницька (+27,8 %), Закарпатська (+27,6 %), Київська (+27,3), а також у м. Київ (+35,8%). Зазначається, що збільшення доходів у цих областях пов'язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими РФ.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими РФ, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях.

Зауважується, що завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 24% у порівнянні з І півріччям 2023 року.

Як повідомлялося, надходження до зведеного бюджету у січні - червні 2024 року за платежами, які контролюються ДПС, становлять 780,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 580,6 млрд грн, до місцевих бюджетів - 200,1 млрд гривень.