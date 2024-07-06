В Україні запрацювала електронна система управління рибною галуззю еРиба

Відсьогодні в Україні почала роботу електронна система еРиба, перші компоненти якої врегульовують управління та контроль у промисловому рибальстві. Надалі у системі з'являться й інші сервіси.

Про це під час презентації Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства (еРиба) в Укрінформі розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня.

«Сьогодні ми презентуємо чотири нові компоненти системи еРиба, які врегульовують низку аспектів промислового рибальства - електронні договір, дозвіл, журнал та електронна бірка. Сподіваємося, що цифровізація дозволить зменшити паперову тяганину для суб'єктів господарювання та дасть можливість їм отримувати більш якісні послуги. Це шлях до прозорої, ефективної та успішної галузі, яка зможе зробити значний внесок у розвиток економіки країни», - зазначив Головня.

Так, послуга "е-Договір" надає можливість суб'єктам господарювання підписувати документи за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис), що дозволить скоротити термін підписання договору з існуючих 20 до 10 днів. "Е-Дозвіл" - можливість отримати документи без жодного контакту з чиновником, що зменшує ймовірність корупційної складової. У системі також можна буде переоформлювати отримані раніше дозволи та анулювати їх.

Запровадження електронного журналу звільняє підприємців від обов'язку ведення паперової щоденної звітності, водночас унеможливлює зловживання та корупційні ризики.

«Ще один сервіс - електронна бірка - стане важливим елементом контролю за роботою промисловиків та браконьєрською діяльністю. Ми уніфікували засоби маркування для знарядь лову, щоб знову ж таки не було фальсифікацій та зловживань», - додав т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок.

За його словами, збільшення цифрових інструментів у галузі на додачу до вже існуючих компонентів - електронного декларування та електронної системи аукціонів - наразі повністю цифровізує промислове рибальство.

«Це не всі сервіси, які будуть в еРибі. Попереду у нас багато роботи. Система має охопити всі напрямки, не тільки промисел і аквакультури, а також і державний контроль за роботою інспекторів, і інші компоненти», - додав очільник Держрибагентства.

Як повідомлялося, у державній електронній системі Рrozorro.Продажі з 4 січня 2024 року розпочалися аукціонні торги на промисловий вилов риби.